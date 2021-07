Sergio Ramos n'est pas venu pour rire au PSG: "Je veux apporter mon expérience"

Le défenseur espagnol veut gagner des titres.

Libre depuis la fin de son aventure avec le Real Madrid, le défenseur central Sergio Ramos (35 ans, 15 matchs et 2 buts en Liga pour la saison 2020-2021) a officiellement signé un contrat de deux ans ce jeudi avec le Paris Saint-Germain. Lors d'un entretien accordé au site officiel du PSG, l'international espagnol a détaillé ce qu'il pouvait apporter au vice-champion de France.

"Je pense que je peux apporter de l'expérience et de la maturité. Je suis un travailleur, j'aime être constant et avoir le sens du sacrifice. C'est ce que j'ai réalisé pendant toute ma carrière, et j'essaierai de donner le meilleur de moi-même pour essayer de ramener le plus de titres ici. Nous sommes dans un club qui veut tout gagner. Après, le football n'est pas une science exacte, il y a toujours des détails qui font qu'un match se perd ou se gagne... Mais il faut donner le maximum pour avoir l'esprit tranquille, tout donner sur le terrain, c'est aussi ce qui définit cette équipe et ce club, il faut toujours voir les choses en grand. Nous sommes là pour tout donner et gagner", a rappelé Ramos.

Avec son leadership, l'Ibère risque d'être précieux au sein du vestiaire francilien.