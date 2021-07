OFFICIEL: Nuno Tavares est un Gunner

Nuno Tavares, arrière gauche qui évoluait à Benfica, est donc le premier renfort d'Arsenal lors de ce mercato. Le club anglais a payé 8 millions d'euros hors bonus pour le Portugais.

Cette saison, le joueur n’a disputé que 25 matches dont cinq en Europa League, notamment face au Standard et cinq petites minutes face à ses nouvelles couleurs.

Welcome to The Arsenal, Nuno Tavares 👋 pic.twitter.com/379qyLXrxG