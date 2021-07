🎥 Copa América : Angel Di Maria offre la victoire à l'Argentine

Auteur du seul but de la finale contre le Brésil, Angel Di Maria a permis à l'Argentine de Lionel Messi de remporter la Copa América 2021.

L'Albiceleste est au sommet. Cette nuit, l'Argentine a remporté la Copa América 2021, en finale contre le Brésil, au Stade Maracana de Rio de Janeiro. La sélection à la tunique bleue et blanche s'est imposée sur la plus petite des marges, grâce à un but inscrit en première période. Score final : 1-0.

Un seul homme a réussi à trouver la faille, en la personne d'Angel Di Maria. Le milieu du Paris Saint-Germain a ouvert le score à la 22ème minute de jeu, sur une superbe ouverture de Rodrigo De Paul (Udinese). Malgré sa domination en terme de possession de balle (60%), la Seleçao n'est jamais parvenue à revenir au score.

C'est la première fois que l'Argentine remporte la Copa América depuis 1993, après avoir échoué en finale en 2004, 2007, 2015 et 2016. Il s'agit également du premier titre de Lionel Messi avec sa sélection. L'Albiceleste, en manque de réussite ces dernières années, a finalement réussi à vaincre ses démons.