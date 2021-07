Hugo Siquet et Selim Amallah absents lors de la dernière joute amicale du Standard de Liège

Ce samedi après-midi, le Standard de Liège disputait son dernier match amical contre le Stade Rennais. Les Rouches ont partagé l'enjeu (3-3) alors qu'ils menaient 3-0.

Cité du côté de Lille qui a déjà formulé une première offre, Hugo Siquet n'était pas sur la feuille de match contre le Stade Rennais. Le back droit est officiellement blessé. "Une petite élongation mais cela dure depuis 3-4 jours. J'espère qu'il sera opérationnel mardi", a expliqué Mbaye Leye.

Selim Amallah, qui a repris les entraînements le 6 juillet dernier, n'était pas repris ce samedi tout comme Mehdi Carcela, Noë Dussenne et Maxime Lestienne. "Le choix de maintenant. Les autres ont fait une grande préparation jusqu'à maintenant et sont prêts. Peut-être que Selim est prêt physiquement mais on joue sans lui pour le moment", a confié le T1 des Rouches dont le 3-5-2 est devenu le système de base.