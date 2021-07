José Mourinho veut attirer un joueur du PSG à l'AS Roma

Dans l'optique de pallier un possible départ d'Edin Dzeko avant la fin du mercato estival, l'entraîneur de l'AS Rome a manifesté un intérêt pour l'attaquant du Paris Saint-Germain.

José Mourinho aimerait faire venir Mauro Icardi (28 ans, 20 matchs et 7 buts en L1 pour la saison 2020-2021) à l'AS Roma, selon La Repubblica. Conscient que son club dispose de moyens financiers limités en matière de recrutement, le technicien portugais réfléchirait à deux stratégies pour attirer l’avant-centre argentin. Soit avec un prêt d'un an couplé à une option d’achat à 40 millions d'euros, ou bien avec une cession temporaire pour deux saisons accompagnée d’une obligation d’achat. La publication croît d'ailleurs savoir que le joueur se montrerait emballé devant l’idée d’un retour en Italie et même prêt à baisser son salaire.

Néanmoins, il ne semble pas acquis que le PSG va accepter de prêter son attaquant. Car, pas opposé à son départ, le club de la capitale privilégiera certainement une vente sèche de son buteur pour dégager plus de liquidités.