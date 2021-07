L'avenir de Paul Pogba à Manchester United reste flou

Il ne reste plus qu'une année de contrat à l'international français du côté d'Old Trafford.

Alors que le mercato bat son plein, plusieurs questions entourent des cadors des grands championnats. Du côté de Manchester United, la véritable interrogation concerne Paul Pogba.

Alors qu'il lui reste un an de contrat, le Français pourrait quitter Old Trafford. Selon L'Equipe, le PSG aurait manifesté un intérêt et des proches du joueur auraient confirmé que Pogba était séduit par cette idée.

Cependant, un élément pourrait faire pencher la balance côté Manchester United : selon le quotidien français, le nom d'Hugo Lloris serait cité chez les Red Devils.