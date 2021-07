Everton annonce les arrivées d'un gardien de but et d'un ailier d'expérience

Première arrivée annoncée, celle d'Andros Townsend (30 ans), qui arrive gratuitement en provenance de Crystal Palace où son contrat n'avait pas été prolongé. Il rejoint donc Everton et Rafael Benitez, qu'il a connu à Newcastle United, et signe jusqu'en 2023 chez les Toffees.

Un peu plus tard, Everton annonçait l'arrivée d'Asmir Begovic (34 ans), gardien d'expérience qui débarque de Bournemouth après un prêt surprenant à l'AC Milan (où il jouait les doublures) en 2020. Le Bosnien était également libre de tout contrat.

