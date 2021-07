L'attente avant la délivrance pour Albert Sambi Lokonga

Albert Sambi Lokonga avait, semble-t-il, pris sa décision depuis un moment, mais il a dû prendre son mal en patience avant son transfert ne se concrétise.

C'est en substance ce que raconte le jeune médian belge dans un entretien diffusé par son nouveau club. "C'est le président du RSCA qui m'a dit qu'Arsenal était intéressé, mon agent me l'a confirmé. Et à ce moment-là, j'ai dit: 'Sorry, mais il faut que j'y aille!'", sourit-il.

Sauf que le transfert a mis du temps à se concrétiser. "Tout le monde me disait félicitations. Mais je répondais que ce n'était pas encore fait et qu'il fallait patienter. Pendant ce temps-là, je continuais à m'entraîner dans mon coin, je suis resté calme, avec ma famille."

Son transfert a finalement été conclu et Albert Sambi Lokonga est ravi de rejoindre la Premier League. "Je suis impatient de découvrir ce championnat et de jouer sur la pelouse de l'Emirates Stadium", confirme-t-il.