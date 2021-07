Gérard Lopez a secoué le vestiaire de Bordeaux

L'homme fort de Mouscron a assisté au match amical remporté par les Girondins face à Caen (2-1) dimanche.

Le futur propriétaire des Girondins Gérard Lopez a rencontré les joueurs de Bordeaux à leur hôtel pour la première fois et n’a pas ménagé le groupe, selon Le Parisien. L'homme d’affaires hispano-luxembourgeois a fait savoir qu’une 12e place de Ligue 1, soit le classement de Bordeaux la saison dernière, était inacceptable.

Laurent Koscielny et ses coéquipiers sont prévenus. "Ça n’a pas duré longtemps", a confié le défenseur central à L’Equipe. "Deux minutes et basta. On aurait préféré avoir les idées claires plus rapidement. On sait qu’il va y avoir des arrivées et des départs. On est prêts à ça."