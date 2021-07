Quand André-Pierre Gignac encense l'un de ses coéquipiers : "Sans mentir, c'est Zizou"

Le buteur français évoluant aux Tigres de Monterrey participera aux Jeux Olympiques cet été.

André-Pierre Gignac (35 ans), Florian Thauvin (28 ans) et Téji Savanier (29 ans) sont les 3 jokers hors limite d’âge qui ont été retenus par le sélectionneur de l’équipe de France Espoirs, Sylvain Ripoll, pour disputer les Jeux Olympiques.

Le milieu de terrain de Montpellier, Considéré comme l’un des tout meilleurs passeurs de Ligue 1, a fait forte impression auprès de Gignac. "Et il y a Téji qui sait parfaitement gérer temps faibles et temps forts. Après être sortis contre la Corée (2-1 vendredi en match de préparation, ndlr), on regardait avec Flo ses transversales, sa qualité de passe incroyable. Sans mentir, c'est Zizou. C'est un truc de fou, pied droit, pied gauche", a confié l’attaquant des Tigres de Monterrey dans les colonnes de L’Equipe.