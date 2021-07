🎥 La Juventus dévoile son nouveau maillot "away"

Cette saison, le maillot "extérieur" de la Juventus sera un maillot à dominance noir, avec des lignes verticales blanches et les fameuses "trois bandes" Adidas qui seront roses. Il a été dévoilé ce jeudi sur les réseaux sociaux de La Vieille Dame.

Ispirato dal mondo della notte e della musica 🎧💿

Ispirato da Torino ❤️

Ladies and Gentlemen, date il benvenuto al KIT AWAY 2021/2022!@adidasfootball @clubtoclub #createdwithadidas



More: https://t.co/lCYam1qsQu