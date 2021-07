Le coach de Valerenga prévient La Gantoise : "Nous jouons ce match à un très bon moment"

Ce jeudi soir, La Gantoise reçoit Valerenga lors du deuxième tour aller de Conference League.

L'entraîneur de Valerenga s'est montré très positif et estime les chances de son équipe à 50/50 contre La Gantoise. L'équipe norvégienne va vendre chèrement sa peau à la Ghelamco Arena. "C'est évidemment un avantage que nous ayons déjà recommencé le championnat depuis un long moment. Nous sommes dans une bonne dynamique et c'est toujours mieux", a déclaré Dag-Eilev Fagermo en conférence de presse dans des propos relayés par Het Nieuwsblad. "Je considère le championnat belge plus élevé que notre championnat norvégien. Mais La Gantoise n'a joué que quelques matchs de préparation. Nous jouons donc ce match à un très bon moment pour nous", a prévenu le T1 de Valerenga.

"Gand est une équipe forte physiquement qui pratique un jeu direct, mais je pense qu'ils manquent d'organisation. Je ne pense pas seulement au compartiment défensif. Je pense que nous aurons davantage la possession du ballon, et c'est très important si vous voulez vous créer des occasions. Par rapport à la saison dernière, peu de choses ont changé chez notre adversaire. Les joueurs sont quasiment tous restés. L'entraîneur est également le même. Nous avons donc pu les disséquer et analyser leur style de jeu. Ils ont gardé le même système de jeu. Nous devons compter sur nos propres forces. Tant à l'extérieur qu'à l'intérieur", a conclu Dag-Eilev Fagermo.