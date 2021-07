Un joueur de la Juventus va prolonger

La Vieille Dame prépare sa nouvelle saison.

Comme annoncé la semaine passée, les positions de la Juventus Turin et de son attaquant Paulo Dybala (27 ans, 20 matchs et 4 buts en Serie A pour la saison 2020-2021) se rapprochent sérieusement au sujet d’une prolongation de contrat. Un temps poussé vers la sortie, mais particulièrement remotivé suite au retour de Massimiliano Allegri sur le banc, l’Argentin semble maintenant bien parti pour rester et accepter un nouveau bail au-delà de juin 2022.

Le journaliste italien Fabrizio Romano assure même que l’ancien de Palerme va rester dans le Piémont sur le long terme et que son agent, Jorge Antun, rencontrera la direction de la Vieille Dame la semaine prochaine pour sceller un accord définitif. L’affaire semble rondement menée.