📷 Toby Alderweireld est arrivé au Qatar !

Comme évoqué un peu plus tôt (lire ici), le transfert de Toby Alderweireld vers le Qatar semble être en bonne voie.

Le défenseur belge est arrivé à Doha où il a été accueilli avec l'écharpe du Al-Duhail SC autour du cou, ce qui laisse peu de doutes à l'issue de sa visite.

Le Diable Rouge de 32 ans devrait fermer le chapitre Tottenham à deux ans de la fin de son contrat, pour un transfert estimé à 15 millions d'euros selon le Daily Telegraph.

#THFC defender 🇧🇪 Toby Alderweireld has arrived to Doha to complete a move to 🇶🇦 QSL side @DuhailSC. pic.twitter.com/N5XUneGwHT