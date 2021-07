90 minutes pétillantes après 503 jours de purgatoire

Des supporters, des occasions, des émotions: le vrai football est de retour et il nous avait manqué.

C'était le 7 mars 2020, il y a 503 jours. Anderlecht étrillait Zulte Waregem, le Club de Bruges remportait le derby de la ville, le Standard concédait un nul à domicile. Nous ne le savions pas encore, mais cette soirée nous avait offert les dernières émotions dans les stades.

Dans la foulée, le reste du championnat avait été annulé, la saison 2020-2021 s'était jouée pratiquement totalement à huis clos et les quelques rencontres avec des supporters s'étaient jouées dans des ambiances feutrées, avec des supporters masqués, comme empêchés de crier, d'encourager, de vibrer.

Il y a bien eu la Supercoupe il y a une semaine, mais les vrais trois coups du championnat, c'était pour ce vendredi, à Sclessin. Devant un peu plus de 7000 supporters (tous acquis à la cause des Rouches), les joueurs ont pris du plaisir, à entendre des chants, des cris, des réactions épidermiques après un geste technique ou un tacle: le vrai football est enfin de retour.

D'un coup d'un seul, la rencontre a été prenante, spectaculaire, agréable à vivre même pour les supporters qui n'ont pas eu la possibilité de venir au stade, même pour les spectateurs neutres devant leurs écrans.

On ne va pas bouder notre plaisir et nous allons profiter de chaque rencontre avec des supporters pour ressentir, frissonner, se délecter devant notre championnat qui n'est pas le meilleur mais qui est celui qui nous fait vibrer. A Anderlecht, à Bruges, à Anvers, dans le Limbourg ou ailleurs: il y aura du bruit ce week-end et il faudra toujours se souvenir de ce que les supporters nous apportent. Le football, c'est 22 joueurs sur le terrain, 3 arbitres et des milliers de passionnés autour.