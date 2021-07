Matheus Fernandes fustige les dirigeants du Barça

Recruté pour 7 millions d'euros durant l'hiver 2020, le joueur âgé de 23 ans a été "libéré" par le FC Barcelone à une année du terme de son contrat.

Matheus Fernandes n'est plus un joueur du FC Barcelone puisque son contrat a pris fin à une année de son terme. Une rupture unilatérale que ne comprend pas le milieu de terrain brésilien.

"Quand je suis arrivé là-bas, ils ne m'ont pas traité comme un sportif", a lâché le Sud-Américain mis à la porte par mail dans les colonnes de Globo Esporte. "Je n’étais pas au courant et je n’y ai pas cru sur le coup. J'étais chez moi, j'ai reçu un message du staff du club me demandant si j'avais la même adresse mail, ce que j'ai confirmé, puis je l'ai reçu. Je n'ai pas compris, je l'ai envoyé à mon manager et à mon avocat. Ils ont dit que c'était mon licenciement. J'ai dit : "Ah, ils ont menti s’ils ont fait ça". Un certain temps a passé. Pas de conversation, rien, ils ne m'ont même pas appelé pour me parler ou me dire au revoir", a souligné le médian.

"Je ne sais pas ce que la direction a fait, ce qu'il s'est passé à Barcelone. Je ne sais pas, ça prend une tournure très étrange. Ils ont viré un gars par téléphone, puis un autre par mail. Cela ne coûte rien d’appeler pour parler. C'est comme ça, on ne compte pas sur toi. Dans n'importe quel travail, on peut te dire qu'on ne compte pas sur toi. Il faut en parler. Mais ce n'est pas un appel ou un mail et c'est tout. Je pense que c'est très peu professionnel. Ils ne m'ont rien dit. Ils ont juste dit au revoir. C'était moche de la part du club", a conclu Fernandes qui compte porter plainte.