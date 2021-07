Les deux premiers buts de la saison de Manchester City

Comme Chelsea, Manchester CIty a entamé sa tournée de préparation mardi soir et les Cityzens se sont imposés sans forcer contre Preston North End, pensionnaire de Championship.

C'est Riyad Mahrez qui a inscrit le premier but de la saison d'un coup-franc parfaitement brossé au-dessus du mur et ce sont les jeunes Cityzens qui ont terminé le travail: James McAtee (18 ans) a déposé le ballon dans les pieds de Samuel Edozie (18 ans) qui a terminé le travail (2-0).

Two goals and a clean sheet in our return to action! ✅💥



