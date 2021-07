Massimiliano Allegri égratigne Leonardo Bonucci

Le champion d'Europe ne sera pas le capitaine de la Juventus sous les ordres de Massimiliano Allegri.

Deux ans après son départ, Massimiliano Allegri est de retour sur le banc de la Juventus. Et il a déjà sorti de premières punchlines lors de sa première conférence de presse, mardi. Avec Leonardo Bonucci parmi les victimes.

Quand on lui a demandé si le défenseur central était candidat au brassard de capitaine, le nouveau coach de la Juve a répondu sans détour. "S'il veut un brassard, il peut aller en acheter un dans la rue et jouer avec", sourit-il.

"Le capitaine et le vice-capitaine sont décidés en fonction de l'ancienneté. Chiellini est le plus expérimenté et ensuite, c'est Dybala. Leo en est conscient." Leonardo Bonucci était arrivé à la Juventus en 2009, mais il a passé une saison à Milan, avant de revenir chez les Bianconeri en 2018.