🎥 Le but européen de la saison pour Mehdi Taremi, Kemar Roofe sur le podium

C'est la splendide bicyclette du milieu de terrain du FC Porto qui a été élue but européen de la saison.

L'UEFA avait sélectionné dix buts inscrits dans toutes ses compétitions (Ligue des Champions, Ligue es Champions féminines, Europa League, Euro...), les internautes ont eu deux semaines pour voter et ils ont élu la bicyclette de Mehdi Taremi, inscrit en quart de finale de la Ligue des Champions, contre Chelsea.

Derrière ce but de l'international iranien, on retrouve, sur le podium, deux buts qui laissent de mauvais souvenirs aux amateurs de football belges: la frappe enroulée de Lorenzo Insigne avec l'Italie contre les Diables, et le but du milieu de terrain de Kemar Roofe avec les Rangers contre le Standard en Europa League.