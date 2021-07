Vladimir Petkovic explique le choix des Girondins de Bordeaux

Après sept années passées à la tête de l'équipe nationale de Suisse, le coach âgé de 57 ans a choisi de succéder à Jean-Louis Gasset du côté de Bordeaux.

Dansle flou après le bel Euro de la Nati, Vladimir Petkovic a expliqué pourquoi il avait rejoint Bordeaux. "Après sept années merveilleuses passées avec la sélection, j'ai compris que je voulais faire quelque chose de différent. Voilà pourquoi ce choix. Je suis parti en vacances sans avoir la moindre idée de ce que j'allais faire. À la surprise générale, Bordeaux m'a contacté, et j'ai saisi cette occasion immédiatement. J'ai rencontré le président (Gérard Lopez) et le directeur technique (Admar Lopes), et on a été sur la même longueur d'onde. J'ai toujours aimé les challenges, surtout quand il y a un beau projet comme celui-ci", s'est justifié l'ancien entraîneur de la Lazio lors de sa présentation.

Le technicien helvète souhaite avant tout remettre le travail au centre du débat. "Je n'ai pas l'habitude de regarder derrière. Ce qui s'est passé est passé, ce n'est pas à moi de tirer des conclusions. Aujourd'hui est un nouveau jour, il faut regarder de l'avant tout en étant réaliste. On est au point de départ. Quand on parle de Bordeaux, on parle d'un club prestigieux. On n'est pas venu ici pour tout changer mais pour améliorer des choses. On va se mettre au travail", a conclu Petkovic.