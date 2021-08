Les supporters de Zulte Waregem aident les victimes des inondations d'Eupen !

Une très belle initiative des fans de l'Essevee qui ont décidé de venir en aide aux Eupenois victimes des intempéries il y a un peu plus de deux semaines maintenant.

Les supporters de Zulte Waregem ont décidé d'aider les victimes des inondations d'Eupen. "Après un appel via les réseaux sociaux de l'AS Eupen et du SV Zulte Waregem, les premiers bénévoles et artisans du groupe des supporters de l'Essevee sont arrivés à Eupen jeudi dernier et ont participé pendant deux jours aux travaux de réparation et de nettoyage de la ville basse d'Eupen. Avec beaucoup de détermination, de compétence et de courage, les fans de Zulte ont prêté main forte et apporté une aide précieuse. Ils ont pris leur douche dans le Stade du Kehrweg et ont passé la nuit dans le Café Penalty d'Eupen", peut-on lire dans le communiqué des Pandas.

"L'action de soutien des supporters de Zulte Waregem est tout simplement formidable. Nous ne nous attendions pas à une telle aide de la part d'un autre club de Pro League. Ainsi la devise 'Séparés dans les couleurs, mais unis dans la bonne cause' est devenue une réalité en dehors du terrain de football. Eupen n'oubliera jamais cette solidarité vécue par le groupe des supporters de Zulte Waregem. Au nom de tous, je ne peux que dire : Hartelijk bedankt, beste collega's en fans van Zulte Waregem. Eupen zal je nooit vergeten..", a déclaré Jessica Loo, responsable de la communication du club germanophone sur le site officiel du club.

© photonews

De plus, lors du match à domicile contre le Standard de Liège, les supporters de Zulte ont collecté ce dimanche de l'argent pour financer le matériel nécessaire à leur travail à Eupen. Ce mardi, un nouveau groupe d'artisans et de volontaires de Waregem viendra à dans le canton de l'est pour reprendre le travail, construire des murs, faire des réparations et poursuivre le nettoyage.