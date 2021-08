Un ancien international anglais passé par Liverpool prend sa retraite

Les Blackburn Rovers, où évoluait Stewart Downing depuis 2019, ont annoncé la retraite de l'ancien ailier de Middlesbrough, Aston Villa où encore Liverpool. Âgé de 37 ans, Downing avait été laissé libre par les Rovers après une saison lors de laquelle il n'avait pu disputer que 19 rencontres. Il laisse derrière lui une carrière très riche : 735 matchs en club, dont plus de 400 en Premier League, lors de laquelle il porte le maillot de Liverpool à 91 reprises (7 buts, 12 assists) mais devient surtout une icône à Middlesbrough (402 matchs, 32 buts, 49 assists) lors de ses deux passages (2002-2009, 2015-2019).

Downing avait également disputé le Mondial 2006 aux côtés de noms comme David Beckham, Frank Lampard ou encore Steven Gerrard. Il compte 35 caps avec les Three Lions.

👏 Congratulations on a fantastic career, Stewy. All the very best in retirement! 💙#Rovers 🔵⚪️ pic.twitter.com/pUGRCtZZFC