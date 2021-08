Officiel : Liverpool prolonge l'un de ses cadres

L'aventure continue pour Fabinho. Aujourd'hui, le Brésilien a prolongé son contrat avec Liverpool. Il est désormais lié aux Reds jusqu'en juin 2026. C'est le club anglais qui a annoncé la nouvelle ce mardi via un communiqué officiel (voir ci-dessous).

𝗙𝗔𝗕 news... 😁@_fabinhotavares has signed a new long-term contract with the Reds 🙌