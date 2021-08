Lukaku à Chelsea ? Cette fois, l'Inter Milan pourrait céder après une offre gargantuesque !

La saga de l'été se terminera-t-elle par le plus gros transfert de l'histoire de la Premier League ? Chelsea aurait placé une somme absolument folle sur la table pour attirer Romelu Lukaku.

Le moins qu'on puisse dire, c'est que Chelsea veut Romelu Lukaku. Ardemment. Ce mardi, la situation s'est développée en deux temps : d'abord, les Blues offraient trop peu à deux reprises, alors que l'Inter Milan réclamait pas moins de 100 millions pour leur buteur providentiel (24 buts en Serie A) ; plus tard, une offre de 100 millions avec Marcos Alonso était, selon Sky Sports, refusée par les Nerazzuri. Lukaku, de son côté, ne faisait pas d'un départ une priorité, ce qui compliquait encore la tâche de Chelsea.

Cette nuit, le dossier a encore évolué, et l'information vient cette fois du très fiable Gianluca Di Marzio, sur son blog : Chelsea a émis une offre à hauteur de 130 millions d'euros, qui ferait de Romelu le joueur le plus cher de l'histoire du football anglais et, bien sûr, la plus grosse vente de l'histoire de l'Inter Milan. Cette fois, la direction intériste flanche : elle laisserait, selon le journaliste italien, le choix à son joueur. Et Lukaku, de son côté, s'est vu offrir un salaire de ... 12 millions d'euros nets par an plus bonus. Sous ces conditions, l'ancien joueur de Chelsea "considérerait" apparemment un retour par la (très) grande porte en Premier League. Affaire à suivre, mais la presse italienne s'emballe et les supporters de l'Inter Milan sont d'ores et déjà pessimistes.