Joshua Zirkzee est en Albanie - et est prêt à jouer

C'était un dossier urgent, et il a été réglé "on the buzzer" : Joshua Zirkzee pourra déjà aider Anderlecht en Europe.

Joshua Zirkzee avait à peine signé son contrat à Anderlecht que l'attaquant prêté par le Bayern Munich s'envolait pour l'Albanie avec ses nouveaux équipiers. C'est là qu'il a pu participer à son premier entraînement, et le Néerlandais est déjà prêt à jouer, a confirmé Vincent Kompany. "Josh est prêt", révèle-t-il en conférence de presse dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws. "Il peut s'avérer utile, c'est un joueur fort techniquement, qui marque facilement, qui n'est pas lent et est fort de la tête", détaille Kompany. "Nous avons examiné le marché et il s'agissait d'une belle opportunité".





