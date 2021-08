Aouar, plan B d'Arsenal qui préfère un Anglais

Le milieu de terrain français a un bon de sortie du côté de Lyon et il lorgne vers la Premier League.

Disposant d’un bon de sortie estimé à 25 millions d’euros sur ce mercato, le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais, Houssem Aouar (23 ans, 33 matchs et 8 buts toutes compétitions pour la saison 2020-2021), ne désespère pas de voir un de ses prétendants anglais passer à la vitesse supérieure d’ici à la fin de l’été. Arsenal fait partie des concernés, mais les agents de l’international français sont récemment tombés des nues en assistant aux efforts des Gunners pour recruter au même poste James Maddison, révèle le tabloïd The Sun !

Il faut dire que Leicester réclame au moins 82 millions d'euros pour son joyau et les représentants du Gone ont un peu de mal à comprendre pourquoi le club londonien ne privilégie pas la piste menant au Lyonnais, nettement moins onéreuse. Le clan Aouar espère néanmoins qu’Arsenal finira par jeter l’éponge avec les Foxes et reviendra à la charge...