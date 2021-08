Francky Dury positif avant d'aller au Stayen : "J'ai vu une très belle réaction de mon équipe après le but du Standard"

Ce samedi, Zulte Waregem se rend au Stayen pour défier le STVV.

Avec un point sur six, Zulte Waregem débute la saison timidement.

Francky Dury compare ce début de saison au précédent (le club avait débuté avec un 0 sur 6), et voit surtout du mieux au niveau du jeu par rapport à la saison écoulée : "Malgré notre 1 sur 6, nous avons fait deux bons matchs donc il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Dimanche, j'ai vu une très belle réaction de mon équipe après le but du Standard. Après l'égalisation, nous étions la meilleure équipe et nous n'avons presque rien laissé à nos adversaires", confie le coach sur le site du club.

L'adversaire du week-end, STVV, a pour sa part connu un bien meilleur début de saison. En effet, les Canaris ont gagné lors de la première journée contre La Gantoise, avant de prendre un point face à Charleroi.

Zulte Waregem a fait match nul face à OHL puis perdu à domicile contre le Standard. Demain, Dury et ses hommes auront une nouvelle chance de prendre les trois premiers points de la saison.