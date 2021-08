Mauricio Pochettino refuse d'évoquer une arrivée de Messi

C'est LE sujet chaud : où va signer Lionel Messi ? Le PSG est le grand favori, mais Mauricio Pochettino n'a pas voulu évoquer l'hypothèse d'une arrivée.

Le PSG entame sa saison ce samedi à Troyes et Mauricio Pochettino n'a pas voulu dériver de ce sujet ce vendredi en conférence de presse. "On sait ce qui s'est passé hier, mais on reste focalisés sur le match de demain, on veut aller gagner là-bas", se contente-t-il de déclarer dans des propos relayés par Foot Mercato. Pochettino laisserait donc sa direction se charger du dossier, comme il l'a expliqué : "Le club travaille en parallèle sur le mercato pour tenter d'améliorer l'équipe et atteindre les objectifs fixés".