Préparation compliquée pour Wolfsburg et ses Belges : "J'aurais voulu plus de temps"

Annoncé cet été à la tête des Loups, Mark van Bommel connait des débuts compliqués.

La préparation de Wolfsburg ne se passe pas comme prévu. Le club sort d'une belle saison au terme de laquelle il a terminé 4e et s'est qualifié pour la phase de groupes de la Ligue des Champions.

Cet été, le club s'est montré actif sur le plan des transferts avec notamment les arrivées de Lukas Nmecha, ou encore Sebastiaan Bornauw, mais surtout d'un nouvel entraineur : Mark van Bommel.

Pourtant, les Loups ont perdu cinq rencontres amicales de suite, c'était face à Hansa Rostock, Holstein Kiel, Lyon, Monaco et l'Atletico Madrid.

La pression est donc grande avant sa première échéance officielle en coupe face à Preussen Munster mais van Bommel reste positif : "Nous ne les sous-estimons pas et nous nous sommes bien préparés. De toute façon, on ne peut pas prendre un match à la légère contre une équipe qui joue à un niveau inférieur", a déclaré le Néerlandais en conférence de presse.

L'ancien entraîneur du PSV n'est pas inquiet après les faibles résultats en rencontres amicales : "C'est un processus de développement constant que l'on doit traverser en tant qu'équipe. Ma philosophie met du temps à être assimilée et, bien sûr, j'aurais aimé avoir plus que six semaines pour préparer la nouvelle saison. Mais cela n'a pas été possible, et le plus important désormais sera de gagner le match de coupe."

Van Bommel connait bien la DFB-Pokal : "J'ai moi-même remporté deux fois le DFB-Pokal avec le Bayern. Lors de la finale à Berlin, on pouvait voir à quel point la compétition est vibrante, le stade entier était plein. Dans d'autres pays, c'est peut-être différent, mais en Allemagne, la coupe est une compétition spéciale."