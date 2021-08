Bukayo Saka (Arsenal) soutenu par les supporters de Tottenham après les insultes racistes dont il a été victime

Belle image lors de l'amical de ce dimanche entre Arsenal et Tottenham : Bukayo Saka, de retour avec les Gunners après l'Euro 2020, a été applaudi par les supporters des Spurs, qui signifient là leur soutien au joueur pourtant rival après les insultes racistes dont il a été victime. Saka avait été pris pour cible sur les réseaux sociaux à la suite de la finale de l'Euro, lors de laquelle il avait manqué le tir au but décisif.

Rivalries aside. What a moment this was this afternoon.



💙 @BukayoSaka87 pic.twitter.com/sfObRqyGP8