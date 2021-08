Des buts et des supporters: oui, la Ligue 1 a été pétillante

Alors que l'Hexagone ne parle que de l'arrivée de Lionel Messi, les 20 équipes ont fait le spectacle sur le terrain. Enfin, pas toutes....

A force de parler de Lionel Messi et de sa probable arrivée au PSG, on en oublie presque qu'il y avait une journée de championnat en France ce week-end. Haaaa la Ligue 1 , ce championnat dénigré même par les siens depuis des années, devant lequel on "s'ennuie", avec des équipes comme Clermont.

Et bien les joueurs de Clermont, ils ont illuminé tout le monde ce week-end. Au-delà de leur victoire (0-2) à Bordeaux, les nouveaux venus en Ligue 1 ont été offensifs, libérés et ont montré un visage positif. Ils n'ont pas été les seuls, car ce dimanche, il y a eu un feu d'artifice.

Déjà que la rencontre entre Rennes et Lens a été spectaculaire, mais que dire de Metz - Lille (3-3) ou l'extraordinaire remontada de Marseille à Montpellier (de 2-0 à 2-3)? Et le PSG dans tout ça? Une victoire au petit trot samedi soir à Troyes, avec une équipe remaniée à cause de l'Euro et de la Copa America. Hakimi ou Mbappé ont cependant crevé l'écran.

Mais ce qui a surtout marqué cette première journée de Ligue 1, ce sont les supporters. Avec le fameux pass sanitaire, les stades pouvaient être remplis à leur capacité maximum.... et mieux, les supporters "away" étaient aussi autorisés. Les Parisiens, Lillois et Marseillais ont mis l'ambiance à l'extérieur, tout comme les supporters stéphanois qui ont fait trembler Geoffroy Guichart.

Alors oui, la Ligue 1 se prépare à accueillir Messi, mais ce petit bonhomme aux 6 ballons dorés ne doit pas cacher une chose: on s'amuse bien en Ligue 1, même sans lui.