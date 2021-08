Officiel : La Gantoise envoie un flop coûteux en prêt

Mal en point en ce début de saison, les Buffalos ont complètement raté le début de championnat.

Malgré le mauvais début de saison (La Gantoise partage la lanterne rouge avec le beerschot), Hein Vanhaezebrouck n'a pas l'intention de changer son fusil d'épaule et ne tentera pas de lancer un ou des joueurs sur une voie de garage.

Cela vaut pour Anderson Niangbo qui va changer d'air et rejoindre l'Autriche en prêt. L'Ivoirien de 21 ans avait été recruté en provenance du RB Salzbourg pour près de quatre millions d'euros il y a un an et demi.

Il avait bien débuté sous les ordres de Jess Thorup mais des blessures ont ensuite freiné l'attaquant, sur qui Vanhaezebrouck ne compte pas.

En effet, Niangbo n'a pas joué une seule fois cette saison, alors que la Gantoise a besoin de renforts offensivement.

En quête de temps de jeu, l'Ivoirien retourne donc en Autriche, où le Sturm Graz l'accueille en prêt jusqu'à la fin de la saison avec un accord qui ne semble pas inclure d'option d'achat.

Niangbo, la quatrième acquisition la plus chère de l'histoire du club, est encore sous contrat à la Ghelamco Arena jusqu'en 2024.