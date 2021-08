Après l'inquiétude, le soulagement pour un cadre de Liverpool

On craignait le pire pour Andrew Robertson (27 ans) qui avait semblé lourdement touché lors du match de Liverpool face à l'Athletic Bilbao, mais le joueur a tenu à écarter le pire via les réseaux sociaux : "Merci à tous pour les gentils messages et le soutien. Le scan ne suggère rien de grave mais il y a un petit dommage au ligament dont je vais devoir me remettre", explique-t-il. "Je vais travailler tous les jours pour aider l'équipe plus tôt que tard".

Thanks to everyone for the kind messages and support. Scan suggests nothing too major but there’s some ligament damage which will need to mend. I will be grafting every day so I can help the team again sooner rather than later. Good luck to the boys playing tonight #YNWA pic.twitter.com/urKPCLmHgS