Romelu Lukaku à Chelsea, "un transfert fantastique" pour Roberto Martinez

Le sélectionneur voit d'un bon œil le retour de son poulain en Premier League.

Chelsea a officialisé jeudi soir le retour au bercail de Romelu Lukaku et Roberto Martinez est le premier à se réjouir de ce qui restera le transfert belge de l'été. "C'est un transfert fantastique à tout point de vue", estime le sélectionneur des Diables Rouges dans un entretien accordé à Sky Sports.

"Romelu connaît la Premier League comme sa poche. Tout le monde en Angleterre ne mesure pas l'impact qu'il a eu en Italie, mais il a vécu deux saisons extraordinaires là-bas. Il a été l'homme fort d'une équipe qui a mis fin à neuf années d'hégémonie de la Juventus, ce n'est pas rien", insiste-t-il.

Et c'est d'ailleurs pour ça que Chelsea a mis la main à la poche pour le ramener à Stamford Bridge. "Romelu est devenu un leader et il a été très régulier. Son jeu est devenu beaucoup plus mature et c'est pour ça que Chelsea l'a fait revenir. Ils le connaissent très bien, ils l'avaient transféré il y a dix ans, mais il est aujourd'hui un joueur très différent", estime, pour conclure, Roberto Martinez.