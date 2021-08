Lucas Hernandez prend son mal en patience

Le Français va devoir attendre avant de débuter sa saison.

Alors que le Bayern a partagé l'enjeu à Mönchengladbach pour son premier match de la saison en championnat, Lucas Hernandez, lui, n'était pas de la partie. Le défenseur français s'est blessé durant l'Euro et a été opéré du genou dans la foulée.

Mais son retour aux affaires se précise doucement, comme l'a confirmé Julian Nagelsmann ce lundi. "Il a repris l'entraînement avec ballon. On espère évidemment le récupérer le plus vite possible, mais il a besoin de temps."