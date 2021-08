Artyom Dzyuba écarté de la sélection russe et indésirable au Zenit Saint-Pétersbourg

Drôle de situation pour l'attaquant vedette du Zenit Saint-Pétersbourg et de la sélection russe : Artyom Dzyuba n'a pas été repris pour la première sélection de Valeriy Karpin.

Valeriy Karpin a remplacé Stanislav Cherchesov à la tête de la sélection russe suite au fiasco de l'Euro 2020. Lui qui devait initialement conserver son poste au FK Rostov et jongler entre ses attributions a finalement quitté Rostov pour se concentrer sur son nouveau travail de sélectionneur de la Sbornaïa, et a révélé sa première sélection ... avec une énorme surprise : l'absence d'Artyom Dzyuba, ancien capitaine et buteur vedette (30 buts en 55 sélections).

La surprise, cependant, est moindre en Russie que chez nous, Karpin et Dzyuba ayant de notoriété publique connu des relations difficiles durant leur carrière. Qui plus est, le buteur du Zenit Saint-Pétersbourg est l'auteur d'un début de saison moyen et d'après Russian Football News, il pourrait être envoyé en prêt au Rubin Kazan si sa situation ne s'améliorait pas.