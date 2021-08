Kylian Mbappé : De plus en plus inquiet, le Real Madrid prépare un plan B

Il reste un peu moins de deux semaines au club merengue pour enrôler le natif de Bondy cet été.

Selon la Cadena SER, Leonardo a fait savoir au vestiaire que Kylian Mbappé allait rester une année supplémentaire au Paris Saint-Germain. Coup de bluff ou vérité ? On le saura très bientôt.

En revanche du côté de Madrid, on commence à être de moins en moins optimiste pour une arrivée cet été et la Casa Blanca craint que cette année supplémentaire à Paris puisse convaincre le joueur de rester plus longtemps en signant un nouveau bail, comme le souligne Mundo Deportivo. Du côté du Bernabéu, les dirigeants ont commencé à préparer un plan B, qui n'est autre qu'Erling Haaland, comme l'indiquait Marca mercredi. Florentino Pérez est déterminé à recruter un galactique et fera tout pour y parvenir cet été.