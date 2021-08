Officiel : un international olympique japonais à Saint-Trond

Daichi Hayashi (24 ans) rejoint Saint-Trond en provenance de Sagan Tosu, en D1 japonaise. Attaquant de pointe, Hayasi compte 15 buts en 54 rencontres avec Sagan Tosu. Il a signé un contrat pour une durée indéterminée à STVV.

Hayashi était présent aux JO avec la sélection olympique du Japon et était titulaire lors de 4 des 5 rencontres disputées.

𝙒𝙀𝙇𝘾𝙊𝙈𝙀 𝘿𝘼𝙄𝘾𝙃𝙄 | Daichi Hayashi is aangekomen in Sint-Truiden. 🛬



➡ Meer info via https://t.co/7zDKmVFPtv pic.twitter.com/rcRxPCrJmM