🎥 Serie A : débuts réussis pour Maurizio Sarri avec la Lazio, un ancien de D1A trouve la faille face à Empoli

Ce samedi soir, Maurizio Sarri a fêté son premier match sur le banc de la Lazio Rome par une victoire contre son ancien club, Empoli.

Deux matchs étaient au programme en Italie ce samedi soir, dans le cadre de la première journée de Serie A. Quelques heures après la large victoire de l'Inter Milan plus tôt dans la journée, la Lazio Rome s'est imposée sur la pelouse d'Empoli, tout comme l'Atalanta Bergame sur celle du Torino.

Empoli - Lazio Rome : première victoire pour Maurizio Sarri

Malgré l'ouverture du score de Filippo Bandinelli (4ème), les Biancocelesti ont rapidement répondu, par l'intermédiaire d'un ancien joueur de D1A. Passé par Genk entre 2014 et 2015, Sergej Milinkovic-Savic a égalisé quelques minutes plus tard. Ses coéquipiers Manuel Lazzari et Ciro Immobile ont également fait la différence en première période, pour donner l'avantage à leur équipe. Score final : 1-3. Il s'agit de la première victoire de Maurizio Sarri sur le banc du club romain.

Torino - Atalanta Bergame : la fusée de Luis Muriel

Tout comme la Lazio, la Dea a trouvé la faille pour la première fois à la sixième minute. Et de quelle manière. Son attaquant colombien Luis Muriel a inscrit un superbe but d'une lourdre frappe (voir la vidéo ci-dessous). Si le club de Turin est ensuite revenu au score grâce à Andrea Belotti (79ème), Roberto Piccoli a arraché la victoire dans le temps additionnel (90ème+3). Score final : 1-2. Alors que l'ancien Genkois Ruslan Malinovsky était titulaire avec l'Atalanta, l'ancien Rouche Mergin Vojvoda est resté sur le banc des locaux.