Liga : Memphis Depay arrache le point du nul pour le Barça

Auteur de son premier but avec la tunique du FC Barcelone, Memphis Depay a permis à son équipe de repartir de Bilbao avec un point.

Le FC Barcelone reste invaincu. Hier soir, le Barça a obtenu le point du match nul sur la pelouse de San Mamés, contre l'Athletic Bilbao, dans le cadre de la deuxième journée de Liga. Le club catalan peut notamment remercier Memphis Depay, qui a égalisé en seconde période, alors que son équipe était menée au score.

À domicile, l'Athletic a ouvert le score sur corner, peu après le retour des vestiaires, par l'intermédiaire d'Íñigo Martínez, à la 50ème minute de jeu. Mais l'attaquant néerlandais a ensuite répondu, à un quart d'heure de la fin du temps réglementaire, en inscrivant son premier but (officiel) sous ses nouvelles couleurs (75ème). L'expulsion d'Eric Garcia (90ème), pour un double avertissement, est finalement restée sans conséquence sur l'issue du match. Score final : 1-1.

Avec ce résultat, le FC Barcelone s'empare du fauteuil de leader, à égalité de points avec le Real Majorque et Valence (4). Mais le Real Madrid, le FC Séville et l'Atlético pourraient lui ravir la première place du classement, en cas de victoire ce dimanche. Les coéquipiers d'Eden Hazard et Thibaut Courtois seront opposés à Levante.