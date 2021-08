Alberth Elis est Bordelais (Officiel)

Les girondins continuent leur mercato avec des joueurs "Made in Lopez".

Bordeaux tient sa quatrième recrue estivale. Après Ricardo Mangas, Gideon Mensah et Timothée Pembélé, le club girondin a obtenu le prêt avec option d'achat de l'ailier de Boavista, Alberth Elis (25 ans). "C'est un élément très explosif et très puissant, qui peut évoluer dans plusieurs postes de l'attaque. Alberth nous rejoint avec beaucoup d'ambition et beaucoup d'envie", peut-on lire dans un communiqué de la formation aquitaine.