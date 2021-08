L'ancien eupenois Moussa Wagué cité en Ligue 1

Moussa Wagué, l'ancien latéral de l'AS Eupen, se remet d'une terrible blessure depuis décembre dernier. Il est de retour à l'entraînement, mais devrait quitter le FC Barcelone.

Moussa Wagué (22 ans) a repris l'entraînement individuel et devrait être disponible d'ici quelques semaines, mais ses opportunités de temps de jeu au FC Barcelone devraient être minces. D'après Foot Mercato, il disposerait d'une option en Ligue 1, où il a déjà porté les couleurs de l'OGC Nice : l'ancien latéral de l'AS Eupen aurait été proposé au LOSC, qui souhaiterait se renforcer d'ici à la fin du mercato.

Wagué n'a pas joué depuis décembre 2020 et une lourde blessure au genou lors de son prêt au PAOK Salonique. L'international sénégalais avait heurté le poteau et s'était rompu le tendon rotulien et le ligament croisé. Une fin de carrière anticipée avait été évoquée, mais Moussa Wagué est bien de retour ; reste à voir combien de temps il lui faudra pour récupérer toutes ses capacités.