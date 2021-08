Le départ canon malinois, la réponse courtraisienne: la cinquième journée est lancée

Des beaux buts, du spectacle et un retournement de situation en ouverture de la cinquième journée de Pro League.

Enfin lancés après leur belle victoire contre l'Union dimanche dernier? Les Malinois étaient déterminés à confirmer sur la pelouse du KV Courtrai et ils ont rapidement démontré leurs intentions.

C'est en effet Malines qui a démarré la rencontre tambour battant et les buts sont rapidement tombés. D'une frappe surpuissante qui est allée se loger dans la lucarne, puis en renard des surfaces, Nikola Storm avait donné deux buts d'avance au Kavé après 20 minutes de jeu.

Mais Malines n'a pas su terminer le travail. Et les Kerels, dans les cordes à la pause, sont remontés sur la pelouse avec d'autres intentions. C'est Kristof D'Haene, d'une magnifique frappe à distance, qui a transformé les bonnes intentions courtraisiennes en remettant son équipe dans le match.

Un but qui a réveillé le Stade des Eperons d'Or et Pape Gueye est sorti du banc pour offrir, de la tête, le point du partage aux siens (2-2). Courtrai loupe l'occasion de prendre la tête et s'installe à la troisième place avec dix unités, Malines est neuvième, avec un bilan de sept points sur quinze.