Officiel: Cristiano Ronaldo est de retour à Manchester

Annoncé à City depuis plusieurs jours, Cristiano Ronaldo a finalement opté pour l'autre club de Manchester.

Le départ de Cristiano Ronaldo est acté pour la Juventus. Manchester United a confirmé vendredi soir avoir conclu un accord avec la Juventus pour le transfert du quintuple Ballon d'Or portugais, qui doit encore régler les derniers détails administratifs avant de signer son nouveau contrat.

Douze ans après son départ, Cristiano Ronaldo va donc bel et bien revenir à Old Trafford. Lors de son premier passage à Manchester United, entre 2003 et 2009, il avait disputé 292 rencontres et inscrit 118 buts. Et il en avait profité pour commencer à bâtir son immense palmarès, en remportant trois titres de Champion d'Angleterre, une FA Cup, deux Coupes de la Ligue et, bien sûr, la Ligue des Champions et un premier Ballon d'Or en 2008.