Première victoire pour Lyon et Denayer, l'Inter dit merci à sa nouvelle recrue

L'Olympique Lyonnais tient sa première victoire en Ligue 1, l'Inter confirme son excellente rentrée en Serie A.

Après deux partages et une victoire, l'OL a composté sa première victoire de la saison en Ligue 1 sur la pelouse du FC Nantes (0-1).

Une victoire qui s'est dessinée dès la 35e minute, grâce à un but, son troisième de la saison, de Moussa Dembélé. Lyon n'a pas su doubler la mise et a terminé la rencontre à dix, suite à l'exclusion de Damien Da Silva, mais a tenu le choc, avec Jason Denayer sur la pelouse durant le dernier quart d'heure.

🔚 Première victoire de la saison 👊



Nos Lyonnais ramènent les trois points de Nantes en l’emportant 1 but à 0 grâce à la réalisation de @MDembele_10 ! 🔴🔵



Place à la trêve internationale, avec un retour de la @Ligue1UberEats dans deux semaines face à Strasbourg !



0-1 #FCNOL pic.twitter.com/dJfaUMtX1t — Olympique Lyonnais (@OL) August 27, 2021

Première royale pour Correa avec l'Inter

L'Inter avait écrasé le Genoa en ouverture de la saison de la saison de Serie A, le week-end dernier, ce fut beaucoup plus compliqué pour les Nerazzuri sur la pelouse du Hellas Verone, ce vendredi.

Mené dès la 15e minute et un but d'Ivan Ilic, le champion en titre a attendu la seconde période pour réagir. Lautaro Martinez a égalisé dès la 47e minute, mais ce n'est que dans les dix dernières minutes et après la montée de Joaquin Correa que l'Inter a émergé.

À peine arrivé en provenance de la Lazio, l'attaquant argentin a soigné ses débuts milanais en inscrivant un doublé et en offrant à l'Inter sa deuxième victoire de la saison (1-3).