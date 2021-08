Cristiano Ronaldo fera ses "débuts" à Manchester United après la trêve

On s'en doutait un peu au vu du timing, mais Cristiano Ronaldo (36 ans) ne fera pas ses nouveaux débuts avec Manchester United ce dimanche à Wolverhampton. Le quintuple Ballon d'Or, dont le retour a été officialisé ce vendredi après un retournement de situation, est actuellement au Portugal où il restera pour la trêve internationale.

Les grands débuts de CR7 (qui ne pourra pas porter le 7, occupé par Edinson Cavani) seront donc pour le 11 septembre, à domicile face à Newcastle United.

