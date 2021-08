Bundesliga : Fribourg surprend Stuttgart, le Bayer Leverkusen déroule à Augsburg

Les rencontres de l'après-midi ont offert un beau spectacle en Bundesliga.

Si la rencontre entre le Bayern et le Hertha Berlin est annoncée comme l'affiche de ce samedi en Bundesliga, cinq rencontres de la troisième journée du championnat allemand se déroulaient cette après-midi.

En déplacement du côté d'Augsburg, le Bayer Leverkusen, bien aidé par deux auto-buts... dans le premier quart d'heure, s'est imposé sur le score de 1-4. En seconde période, ce sont Patrik Schick et Florian Wirtz qui ont inscrit les deux autres buts du Bayer. A noter que l'ex-Brugeois Odilon Kossounou était à nouveau titulaire.

Pour voir du spectacle, il fallait également se déplacer du côté de Stuttgart. Pourtant annoncée comme favorite, l'équipe d'Orel Mangala (toujours blessé) s'est inclinée sur le score de 2-3 face à la modeste équipe de Fribourg.

Tout s'est joué très vite car les cinq buts ont été inscrits en première mi-temps. Après seulement une demi-heure, Fribourg menait déjà 0-3 grâce au doublé de Woo-Yeong Jeong et au but d'Höler. Mavropanos et Al Ghaddioui ont permis à Stuttgart de réduire l'écart mais pas d'éviter sa deuxième défaite de la saison.

Les autres résultats de l'après-midi en Bundesliga :

Cologne 2-1 Bochum

Mainz 3-0 Greuther Fürth

Bielefeld 1-1 Francfort