Bordeaux: Lopez cible les futurs renforts

Bordeaux a pris une sacré claque ce week-end face à Nice.

Rassurant malgré la déroute à Nice (4-0) samedi en Ligue 1, le président de Bordeaux Gérard Lopez a tout de même aperçu des failles. Pour le dirigeant, les Girondins ont encore besoin de renforts en pointe et en charnière centrale.

"Ce qu’il faut améliorer ? C’est donner plus d’options, a répondu le patron aquitain sur Prime Video. Là, par exemple, ce qui nous aurait manqué, c’est un 9 qui arrive à tenir le ballon. On avait du mal à trouver des repères devant. C’est facile de mettre en avant la défense qui prend les buts, mais le problème c’est que si devant vous n’arrivez pas à garder le ballon, vous leur donnez à chaque fois la balle pour vous battre. (Le recrutement) Ce sera devant sans doute et puis peut-être quelque chose en défense centrale."

Pendant ce temps-là, Bordeaux tentera de pousser quelques indésirables vers la sortie à l’image de Loris Benito et de Jimmy Briand.