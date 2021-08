Officiel : un Lyonnais débarque en Premier League

L'OL récupère une belle somme pour la vente de son international ivoirien.

Maxwel Cornet quitte l'Olympique Lyonnais et s'apprête à découvrir la Premier League.

Le joueur de 24 ans s'engage à Burnley pour une somme estimée à 15 millions €.

Le milieu de terrain a paraphé un contrat de cinq ans et ponctue son histoire de plus de cinq ans passés à l'Olympique Lyonnais, une période faite de hauts et de bas.

Son ancien club, le FC Metz, touchera 15 % de la transaction dans le cadre de la plus-value réalisée par l’OL sur cette opération, comme le précise le communiqué de l'OL.