Le président intérimaire de l'Union Belge prolongé dans ses fonctions

Après le départ de Mehdi Bayat, la présidence de l'Union Belge avait été confiée à titre intérimaire à Robert Huygens. Il restera en poste.

Robert Huygens (73 ans) occupait à titre intérimaire le poste de président de l'Union Belge depuis le mois de mai dernier et le départ de Mehdi Bayat. Une réunion se tiendra ce lundi et devrait confirmer Huygens dans ses fonctions pour un an de plus : le seul candidat potentiel, Paul Van den Bulck, un avocat de 56 ans, ne pourra finalement pas se présenter, siégeant depuis trop peu de temps au CA de la fédération. Van den Bulck devrait succéder à Huygens en juin 2022.